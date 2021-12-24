Суд арестовал бросившую детей в овраг жительницу Саратовской области

Обвиняемая в убийстве сына и покушении на убийство дочери жительница Саратовской области арестована. Об этом в пятницу, 24 декабря, говорится на сайте Следственного управления СК России по региону.

«Рассмотрев ходатайство и представленные следствием СК материалы, суд согласился с доводами органа следствия, избрав в отношении обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца сроком до 21 февраля 2022 года», — отметили в ведомстве.

Ранее в этот день главврач областной детской клинической больницы Михаил Свинарев рассказал, что у девочки, выброшенной матерью в овраг в Саратовской области, наблюдается обморожение 25% поверхности тела, ей может грозить ампутация пальцев.

Ребенок около пяти часов провел на морозе в бессознательном состоянии, отметил медик.

По словам знакомой обвиняемой, она с первых дней нахождения в селе Прокудино вела себя странно. По словам знакомой, незадолго до трагедии женщина устроила поджог.

Накануне в региональном минздраве рассказали, что девочку перевезли из Аткарска в Саратовский областной центр бортом санавиации, и теперь врачи прикладывают героические усилия, чтобы спасти ее.

22 декабря в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

Следствие установило, что утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Она удерживала детей, пока они не перестали дышать. После этого женщина вынесла детей на улицу, оставила в овраге и скрылась в неизвестном направлении.

СК по региону возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Сотрудники полиции задержали 43-летнюю подозреваемую в другом городе Саратовской области.