Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президенты обменялись поздравлениями по случаю Нового года, а также обсудили ряд актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, прежде всего в гуманитарной сфере», — говорится в сообщении.

Также главы государств уделили особое внимание общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне и противодействия попыткам пересмотра ее итогов.

В октябре в Сочи прошли переговоры Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Встреча продлилась более пяти часов.

Как сообщили журналистам в канцелярии израильского премьера, встреча была теплой и позитивной, лидеры обсудили значимые вопросы отношений двух стран, в том числе двустороннюю торговлю, а также дальнейшее взаимодействие стран по вопросам Сирии и Ирана.

Кроме того, Беннет заявил, что потенциал экономического, научного, культурного и технологического сотрудничества Израиля и РФ безграничен.

13 июня в Израиле утвердили новый состав правительства, которое возглавил Нафтали Беннет. 15 июня посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что Россия продолжит взаимовыгодное сотрудничество с новым правительством Израиля.