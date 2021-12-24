Песков оценил позицию Турции по ситуации вокруг Украины

Турция — страна НАТО, с ней будут проводиться консультации. Об этом заявил 24 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления главы турецкого МИДа о том, что Анкара не станет игнорировать отношения с Киевом, несмотря на сотрудничество с Москвой.

По словам Пескова, сложности в отношениях есть не между Россией и Украиной, а между Россией и США. Также представитель Кремля напомнил, что страны НАТО занимают разные позиции.

«Есть страны с крайне недружественной позицией, а есть страны, которые проводят последовательную линию диалога и склонны к тому, чтобы учитывать позицию РФ. Такие страны способны вести позитивный процесс», — заключил Песков.

Как ранее в этот день заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, «конфликт Россия – Украина и Россия – НАТО достигли опасных масштабов». Он добавил, что необходимо решить вопрос дипломатическим путем.

В конце ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара рассчитывает на свое участие в решении кризиса между РФ и Украиной и намерена продолжить обсуждение этой темы с Москвой.

Как тогда отмечал Песков, Россия поприветствует возможное воздействие президента Турции на Киев в выполнении Минских договоренностей.

Ранее в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе. По ее словам, обстановка на линии соприкосновения сторон в Донбассе продолжает деградировать.

Накануне в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин предположил, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствуют публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. Как указал президент, словами о вооруженном конфликте Россию «предупреждают».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.