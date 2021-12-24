Осквернившего портрет ветерана блогера осудили на 4 года

Блогер, осквернивший портрет ветерана Великой Отечественной войны в Москве, приговорен к 4 годам колонии общего режима. Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, в прокуратуре.

«Суд назначил 19-летнему Матвею Юферову наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением материалов в сети «Интернет», сроком на 5 лет», — указано в заявлении, опубликованном в Telegram.

Блогер 24 ноября помочился на стенд с фотографией ветерана и выложил снимок процесса в соцсети. Правоохранители установили, что фото было сделано в столичном районе Измайлово.

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье «Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично».

При этом молодой человек после информации о его поиске пытался скрыться от полиции, перемещаясь на электричках. Однако 25 ноября стало известно о его задержании.