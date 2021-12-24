В России начали принимать заказы на Kia Stinger 2022 модельного года

Компания Kia начала принимать заказы в России на фастбэк Stinger 2022 модельного года. Автомобиль доступен по цене от 2 719 900 до 4 149 900 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем 24 декабря в редакцию «Известий».

Kia Stinger 2022-го модельного года отличается новым логотипом Kia. Другим отличием версий нового модельного года стало появление на Stinger сервисов телематики Kia Connect, которые позволяют пользователю управлять рядом функций автомобиля дистанционно при помощи приложения в смартфоне.

С помощью заводского комплекса телематики Kia Connect можно дистанционно запускать двигатель, активировать климат-контроль, управлять обогревом рулевого колеса и лобового стекла, закрытием дверей, а также получать статус систем автомобиля, информацию о его местонахождении и другие сведения.

Продажи обновленного Kia Stinger начались в России в марте 2021 года. В моторную гамму вошли двигатели мощностью 197 л.с., 247 л.с. и 370 л.с., которые работают в паре с автоматической восьмиступенчатой коробкой передач. Модель предлагается с модернизированной динамической системой полного привода и приводом на заднюю ось.

1 июля Kia объявила о начале трансформации бренда в России и на рынках стран СНГ. Первым шагом стало объявление нового названия компании — Kia Russia & CIS («Киа Россия и СНГ»). Кроме того, у компании появился новый девиз — Movement that inspires («Движение, которое вдохновляет»).