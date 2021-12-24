В России отложили продажу «красивых» номеров на аукционах

В России отложили введение аукционов по продаже «красивых» номеров для автомобилей. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщает сайт «Газета.Ru».

Продажа номерных знаков на аукционах с начала 2022 года, как планировали в Минэкономразвития, не начнется. Изначально онлайн-аукционы по продаже «красивых» номеров должны были стартовать с января 2021 года на сайте «Госуслуги». Однако проект откладывается из-за сложности услуги.

В Минэкономразвития сообщили, что в настоящий момент документ не принят.

«Разработка данной инициативы продолжается, в настоящий момент документ находится на межведомственном согласовании», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Источники СМИ в правительстве подтвердили, что инициатива пока находится в разработке. Кроме того, в региональных подразделениях ГИБДД заявили о неготовности работать с онлайн-торгами.

В июле этого года в Госдуму РФ был внесен законопроект, который направлен на регулирование аукционов по продаже номеров особых серий и перенаправления вырученных на данных мероприятиях денежных средств в российские региональные дорожные фонды.

Однако 21 декабря законопроект был отклонен Госдумой. Правительство также дало негативный отзыв на эту инициативу, указав, что она приводит к коллизии с законом «О регистрации транспортных средств».