Два пациента погибли при пожаре в инфекционной больнице в Астрахани

В реанимации инфекционной клинической больницы им. А.М. Ничоги в Астрахани погибли два человека во время пожара. Об этом сообщил в пятницу, 24 декабря, представитель администрации губернатора Астраханской области.

В результате пожара погибли две женщины 1942 и 1952 годов рождения, которые находились в момент пожара в изолированном боксе, отметили в администрации главы региона.

По данному факту прокуратура и следователи начали проверку.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало замыкание электропроводки.

Уточняется, что на второй этаж медучреждения перевели 18 пациентов, а еще одного пациента — в инфекционное отделение.

В настоящий момент экстренные службы ликвидировали открытое горение.