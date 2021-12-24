Совет Федерации одобрил закон об отмене обязательного техосмотра

Совет Федерации в пятницу, 24 декабря, одобрил отмену обязательного технического осмотра для личных автомобилей.

Как напомнил первый заместитель председателя Совфеда Андрей Турчак, законом отменяется обязательное прохождение техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов, которые принадлежат физическим лицам и используются ими исключительно в личных целях.

«Обязанность проходить техосмотр сохраняется в отношении таких автомобилей и мотоциклов, если с года их изготовления прошло более четырех лет, но только в случаях, когда транспортное средство необходимо поставить на госучет, зарегистрировать в связи со сменой владельца или изменением конструкции и заменой основного компонента ТС», — сообщила пресс-служба Совфеда со слов Турчака.

Ранее, 22 декабря, Госдума РФ в третьем, окончательном чтении приняла закон об отмене обязательного техосмотра личного автотранспорта.

Изменения вносятся в ст. 5 Федерального закона «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и ст. 15 Федерального закона «О государственной регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, который используется для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

В ноябре правительство РФ поддержало законопроект партии «Единая Россия» об отмене обязательного техосмотра. Премьер-министр России Михаил Мишустин 13 сентября заявлял, что автолюбители сами следят за собственной безопасностью. В этой связи, отмечал он, будет правильным дать им возможность лично контролировать состояние своего авто.

Как 9 ноября отметил в беседе с «Известиями» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал закон может помочь миллионам водителей легкового автотранспорта. По мнению эксперта, принятие закона позволит экономить семейный бюджет и время.