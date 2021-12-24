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Субсидии на покупку оборудования ввели для нефтекомпаний в Тюменской области

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В Тюменской области ввели субсидии для участников межрегионального нефтегазового кластера, которые закупают оборудование у тюменских производителей. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор, об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

С 2022 года компании смогут вернуть до 5% от стоимости оборудования, приобретенного у местных производителей, также являющихся участниками межрегионального нефтегазового кластера. Средства на эти цели будут выделяться из регионального бюджета, пишет «Нефть и капитал».

«Возмещение точно заинтересует тех, кто планирует развивать производство на нашей территории или собирается зарегистрировать обособленные подразделения в Тюменской области. А участники кластера будут наращивать промышленную кооперацию», — написал губернатор.

На данный момент на получение субсидий претендуют «Газпромнефть-Ямал» и «Газпромнефть-Заполярье». Глава региона выразил уверенность в том, что количество компаний будет расти.

8 декабря президент России Владимир Путин на встрече с участниками Конгресса молодых ученых заявил, что почти все задачи в сфере импортозамещения решены, но российской экономике необходимо сохранять конкурентоспособность. По словам главы государства, повышение конкурентоспособности и развитие отраслей промышленности являются ответом на различные ограничения, которые вводят другие государства.

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