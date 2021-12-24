Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД

Киев готовится к силовому решению конфликта в Донбассе, заявили в МИД

2021-12-24 12:18:29

2021-12-24 12:18:29

2021-12-24 12:18:29

2021-12-24 12:18:29

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru