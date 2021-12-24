Рябков предостерег Запад от недооценки решимости России и КНР в защите интересов

Западным государствам не стоит недооценивать решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», выдержки из которого опубликованы 24 января на сайте издания.

По словам дипломата, Россия и Китай работают спокойно и уверены в своих силах.

«Здесь, наверное, одна рекомендация к коллегам на Западе: «Не недооценивайте решимость Москвы и Пекина защищать свои национальные интересы, в том числе в сфере безопасности», — подчеркнул он.

Рябков обратил внимание, что Запада не касается, как стороны будут делать это — взаимодействуя или по отдельности.

«Вот они нам говорят, что вопрос расширения касается только НАТО и тех, кто хочет туда вступить. А мы говорим участникам НАТО и тем, кто хочет туда вступить, что будет дальше происходить между Москвой и Пекином, — это их не касается», — заключил замминистра.

Соединенные Штаты не готовы согласиться с некоторыми предложениями РФ по гарантиям безопасности, заявила накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 23 декабря. НАТО — оборонительный, а не агрессивный альянс, и «никаких доказательств, которые позволили бы предположить обратное, со стороны как США, так и других членов НАТО», нет, подчеркнула она.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не Москва ставит ракеты у границ США. Он напомнил, что прошли уже пять волн расширения НАТО.

17 декабря МИД РФ опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Как следует из документов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.