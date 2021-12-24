Новак сравнил цены на электроэнергию в России и Европе

Цена электроэнергии в России сейчас в 20 раз ниже, чем в Европе. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, российский вице-премьер Александр Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Он рассказал, что выработка электроэнергии в России вырастет на 6% по итогам текущего года, потребление — на 5%.

По его словам, стоимость электроэнергии в Европе выросла в 4–5 раз из-за газового кризиса «и это не предел». Он отметил, что когда в европейских странах начнет использоваться газ по новой стоимости, энергоцены могут вырасти еще.

Новак подчеркнул, что «искусственное давление, в том числе и политическое», привело к ситуации, за которую теперь «вынуждено расплачиваться прежде всего население», проживающие в европейских странах, где цены на электроэнергию «сегодня тоже зашкаливают».

Вице-премьер добавил, что сейчас в Европе создается искусственное давление для отказа от традиционных источников энергии в пользу «зеленых».

«Сегодня европейские политики хотят единовременно решить вопрос, чтобы перейти на солнце и ветер, отказаться от традиционных источников энергии. Это невозможно. И сегодняшняя ситуация, которая сложилась на газовом рынке еще раз это подтверждает и подчеркивает, что нельзя искусственно отказаться от традиционных источников энергии», — сказал он.

По данным пресс-службы оператора всех российских атомных электростанций концерна «Росэнергоатом» на 24 декабря, АЭС России досрочно выполнили план этого года по выработке электроэнергии в объеме 217,674 млрд кВтч. До конца года планируется выработать не менее 219,933 млрд кВтч.

По итогам 2020 года АЭС России поставили абсолютный рекорд по объему выработанной электроэнергии, нарастив ее до 215,746 млрд кВтч против 208,78 млрд кВтч годом ранее.

В этом году страны Европы столкнулись с энергокризисом. Рост цен на газ начался в конце августа. 6 октября на лондонской бирже ICE стоимость ноябрьского фьючерса TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но потом понизилась. 20 декабря цена газовых фьючерсов в Европе снова побила исторический рекорд, поднявшись выше $2 тыс. По данным торгов на 24 декабря, цены газовых фьючерсов показывают коррекционное снижение, понижаясь до $1293 за тысячу кубометров.

В конце октября бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что европейцы создали энергокризис своими руками. Она назвала чересчур амбициозным план Европы по переходу на новый тип энергии, отметив, что нельзя отказаться от чего-то, не заменив это другим.

В середине октября президент России Владимир Путин сообщил, что рост цен на газ в Европе стал следствием дефицита электроэнергии, а не наоборот. По его словам, многие европейские игроки летом не спешили восстанавливать запасы в подземных хранилищах газа. Он опроверг предположение, что высокие котировки на руку производителям сырья.