Россияне назвали главные слова 2021 года

Главными словами года россияне назвали, в частности, «коронавирус» и «QR-коды». Об этом сообщил в пятницу, 24 декабря, генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«ВЦИОМ попросил россиян выбрать три главных слова 2021 года. Ими стали: «коронавирус», который выбрали 38% россиян, «рост цен» — 34% и «QR-коды» — 28%», — сказал Федоров, представляя опрос в МИА «Россия сегодня».

Он уточнил, что граждане России также отметили такие слова, как «вакцина», «маски» и «дистанционное обучение».

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет.

Ранее, 29 ноября, «вакцина» была названа словом 2021 года по версии словаря Merriam-Webster. Редактор издания Питер Соколовски отмечал, что по сравнению с 2019 годом, люди проявляли интерес к «вакцине» на 1048% больше.

Тогда как словом 2020 года издание назвало существительное «пандемия».