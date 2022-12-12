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Как пить и не пьянеть: главные советы на праздники

Нарколог Холдин: одного бокала вина в новогоднюю ночь будет досточно
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Фото: Depositphotos/mironetz
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В новогоднее застолье не следует сильно налегать на алкогольные напитки, это может привести к длительному «марафону», достаточным будет один бокал сухого вина. Об этом рассказал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин.

По его словам, если человек всё же решил употреблять в новогодние праздники спиртное, то делать это следует в умеренном количестве. В частности, отдавать предпочтение некрепким напиткам, к примеру сухому вину. При этом специалист заверил, что одного бокала вина будет достаточно.

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«Главное — не превращать новогоднее застолье с алкоголем в длительный марафон, когда спиртные напитки употребляют чуть ли не каждый день на протяжении праздников», — подчеркнул Холдин в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, по словам врача, важно не смешивать напитки разной крепости, в особенности газированные с крепким алкоголем. Холдин уточнил, что лучше употреблять такие напитки небольшими дозами, добавив лед.

При этом, обратил внимание специалист, человеку следует хорошо закусывать, так как это позволит медленнее всасываться алкоголю.

Ранее австралийские кардиологи в преддверии Нового года заявили, что чрезмерное употребление спиртных напитков повышает риск внезапной сердечной смерти. Согласно их оценке, избыток алкоголя увеличивает вероятность инфаркта миокарда.

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