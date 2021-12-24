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Рябков заявил о превращении СП-2 в Европе в разменную монету

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Газопровод «Северный поток – 2» превратился в Европе в разменную монету в противостоянии с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», которое было опубликовано в пятницу, 24 декабря.

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Таким образом замминистра прокомментировал слова главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что в случае эскалации ситуации вокруг Украины, СП-2 может быть не запущен.

«Строго говоря, наверное, это было ожидаемо, хотя и вызывает сожаление. С другой стороны, я думаю, что это не следует драматизировать, в том числе по причине того, что никто на Украину нападать не собирается. Но и без этого драматизировать не следует, потому что уже давно усилиями наших американских коллег и большой группы политиков и функционеров в аппарате Евросоюза проект «Северного потока – 2» превратился в разменную монету в их собственной игре на повышение ставок», — сказал он.

По словам дипломата, они получают наслаждение, когда что-то разрушают или чему-то мешают. Рябков отметил, что в ЕС готовы платить деньги из собственного кармана, демонстрируя свою атлантическую солидарность в борьбе с Москвой.

«Это печально, но это такая новая генерация фанатиков своего дела, которые нашли смысл собственного существования в борьбе с Россией», — заключил замглавы МИД РФ.

Ранее, 22 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала о том, что они с канцлером Олаф Шольц выработали общую позицию по вопросу запуска «Северного потока – 2», которая заключается в том, что процесс сертификации должен идти на основе европейского законодательства.

За день до этого газета The Wall Street Journal отметила, что Берлин может стать еще одним больным местом для Вашингтона, поскольку новый канцлер Шольц отказывается рассматривать «Северный поток – 2» как политический проект.

Автор материала Бретт Форрест указал на то, что СП-2 становится потенциальным рычагом давления для США. Поскольку Соединенные Штаты, по мнению журналиста, хотят удержать Россию от якобы возможного вторжения на Украину.

Форрест обратил внимание на то, что Шольц отказывается политизировать частный экономический проект в отличие от Вашингтона. При этом журналист напомнил, что Бербок уже заявляла о невозможности запуска газопровода в случае обострения ситуации.

16 декабря Германия отложила принятие решения по сертификации СП-2 как минимум до середины 2022 года.

Строительство газопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

Западные СМИ в последнее время активно распространяют данные о якобы планах вторжения РФ на Украину и концентрации войск у границ. Москва не раз называла такие слухи вбросами и намеренным нагнетанием напряженности. 22 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров предостерег «горячие головы» на Украине от военного конфликта, подчеркнув, что Москва не хочет войны.

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