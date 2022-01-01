Ганский ярлык: африканцы веселятся, Рюити Сакамото медитирует

Если последний месяц осени был богат на релизы, рассчитанные на массового слушателя, то в декабре порадовали публику более искушенную и капризную — выбор лонгплеев вышел, пожалуй, даже неожиданным по своему разнообразию. Тут и эстетский сольный концерт японца Сакамото, и очередная компиляция африканской психоделии 1970-х, и ретроготика внезапно восставших из пепла британских героев андеграунда Inca Babies. «Известия» представляют лучшие музыкальные альбомы декабря, которые вы могли забыть послушать.

Ryuichi Sakamoto

Playing The Piano 12122020

Рюити Сакамото, лауреат «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса», автор музыки к фильмам Бертолуччи, Осимы и Иньяритту, один из пионеров современной электронной сцены и world music, в представлениях не нуждается в принципе. Почти ренессансный персонаж, одинаково органично чувствующий себя и спрятавшись за батареей синтезаторов в составе синти-поп трио Yellow Magic Orchestra, и на съемочной площадке (например, в роли истинного самурая, капитана Ёнои в «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс!»), и — как в этот раз — в одиночестве студии, за роялем.

Слушайте Playing the Piano 12122020 — Ryuichi Sakamoto на Яндекс.Музыке

Перед нами запись сольного онлайн-концерта Сакамото 12 декабря 2020 года, вышедшая в форме альбома ровно год спустя. Место нашлось и знаковым киносочинениям великого японца (и «Счастливого Рождества...», и «Последний император», и «Под покровом небес», разумеется, присутствуют), и переработанным для рояля соло сочинениям «электронного» периода, и рекламным джинглам. Названием альбом перекликается с одноименной (и во многом близкой) одноименной работой 2009 года, однако нельзя не заметить, что годы и ситуация в мире добавили меланхолии и без того медитативной музыке Сакамото. Завершающая же концерт выразительная в своем минималистическом подходе импровизация вновь напоминает, что Сакамото — обладатель не только выдающегося композиторского дарования, но и на редкость талантливый джазовый пианист.

Разные исполнители

Essiebons Special 1973–1984 Ghana Music Power House

Африканская музыка вот уже несколько десятилетий не выходит из моды у западных меломанов, и, надо сказать, вполне заслуженно. И гиганты прошлого, как Фела Кути или Али Фарка Туре, и артисты нынешнего поколения, такие как Фатумата Диавара или Рокиа Траоре, неизменно являют и непривычные для европейского уха ритмы и гармонии, и невероятный артистизм, и совершенно невозможную в наших холодных краях энергетику. В деле знакомства «бледнолицых» музыкой Черного континента особенно преуспел франкфуртский лейбл Analog Africa; это — его 33-й релиз.

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Сборник редких записей, выходивших под маркой Essiebons в Гане 70–80-х годов прошлого века посвящен памяти основателя фирмы, легендарного ганского продюсера Дика Эссилфи-Бондзи, умершего в прошлом году на 91-м году жизни. 14 преимущественно инструментальных композиций в диапазоне от традиционного хайлайфа (появившаяся еще в 1950-е африканская версия танцевального джаза) до вязкой тропической психоделии. Абсолютный must have для заядлых поклонников африканских ритмов и неплохая стартовая точка для неофитов.

Inca Babies

Swamp Street Soul

Воспетые в известной песне Манчестер и Ливерпуль дали миру едва ли не весь цвет британской рок-музыки — начиная понятно с кого и заканчивая хотя бы Oasis. Количества групп из этих двух городов хватило бы на музыкальную энциклопедию, даже если не включать «второй эшелон». Впрочем, и на «галерке» там встречаются коллективы совершенно замечательные. Inca Babies собрались в первой половине 1980-х в манчестерском районе Хьюм (откуда, кстати, родом Моррисси), вдохновившись психоделическим макабром The Cramps и мрачным «болотным» пост-панком The Gun Club. Очень скоро квартет занял достойное место на вошедшей в моду «готической» сцене, а вышедший в 1985 году дебютный лонгплей добрался до третьего места в британских инди-чартах. Однако больших коммерческих успехов добиться не удалось, и после еще трех альбомов «Инки» разошлись кто куда.

Слушайте Swamp Street Soul — Inca Babies на Яндекс.Музыке

Группа вновь собралась уже в нашем столетии, очевидно, на очередной волне моды на 1980-е. Несмотря на трагическую смерть басиста Билла Мартена в 2008 году, группа продолжила активно концертировать (в 2014 году добралась даже до Москвы и Санкт-Петербурга) и периодически выпускать альбомы. Вот новейший, вышедший после семилетней паузы и заслуживающий самого искреннего внимания. Почти инфразвуковые басовые линии, рваные грязные гитарные риффы, «митинговый» вокал бессменного лидера Гарри Стаффорда — и, для понимающих, полные яда тексты. Особенно удались в этом плане «Дорогие английские журналисты» — припечатали по полной программе.

Разные исполнители

Mike Hurst: The Productions

Еще одна любопытная декабрьская компиляция — выпущенный фирмой Cherry Red, уже давно взявшей на себя почетную обязанность неформального архивариуса британской поп-музыки, «двойной» сборник работ продюсера Майка Херста. В «физической» форме комплект состоит из четырех дисков и включает в себя и полное собрание сочинений Херста как вокалиста, но это всё же скорее для комплетистов (и поклонников Джимми Пейджа и Альберта Ли — в начале своей карьеры оба играли в группе Херста The Methods). Как продюсер Херст работал (и, собственно, продолжает периодически работать и сегодня, несмотря на преклонный возраст) с самыми разными исполнителями, среди которых Кэт Стивенс, Пи Пи Арнольд, The Move, Showaddywaddy, Саманта Фокс, Шейкин Стивенс, Belle & Sebastian — список может оказаться длинным, так как свои умелые руки и уши Херс задействовал почти на трех сотнях записей, с середины 1960-х и по наши дни.

Слушайте Mike Hurst: The Productions — сборник на Яндекс.Музыке

Херста, при всех его заслугах, трудно отнести к продюсерам уровня Брайана Ино или Роя Томаса Бейкера, определявшим пути развития популярной музыки. Однако именно такие, как он, рабочие лошадки с самого изобретения звукозаписи и обеспечивали — пускай и непритязательные — вкусы массового слушателя. Парадоксальным образом весь представленный здесь набор полузабытых стилей, от бита и поп-психоделики до «белого» диско и эстрадного рок-н-ролла 1980-х, сегодня слушается как экзотика и едва ли не эзотерика, достойная внимания настоящих ценителей редкостей.

John Dwyer

Gong Splat

Но и настоящей эзотерике найдется место в финальном музыкальном обзоре года. Неутомимый гитарист и бессменный лидер культовой гаражной группы Ocees (она же OCS, Thee Oh Sees плюс еще несколько вариантов написания) Джон Дуайер продолжает свои экскурсии в неизведанные области импровизационной музыки. Он несколько снизил темпы, но, видимо, таков уж выбранный материал — против пяти лонгплеев со своей основной группой в прошлом году, в 2021-м Дуайер к декабрю выдал лишь третий, зато опять сольный.

Слушайте Gong Splat — john dwyer на Яндекс.Музыке