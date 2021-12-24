В Москве заработают дорожные камеры нового типа

На Московской кольцевой автомобильной дороге и ключевых магистралях столицы появятся 1,3 тыс. новейших камер видеоаналитики с нейросетью. Об этом 23 декабря сообщает официальный Telegram-канал столичного департамента транспорта.

«В онлайн-режиме за несколько секунд камеры будут передавать видео в ситцентр ЦОДД с информацией о нестандартных ситуациях на дорогах. Штрафовать за нарушения ПДД такие камеры не будут», — говорится в сообщении.

Отмечается, что полученная от камер информация поможет максимально точно оценивать трафик, фиксировать ДТП, пожары, припаркованные машины в полосе движения, предметы на дороге и любые инциденты.

Российская Госавтоинспекция 8 ноября напомнила водителям о санкциях за выезд на встречную полосу дороги.

По данным ведомства, административная ответственность за выезд на встречную полосу движения предусмотрена ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Согласно документу, за указанное нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.