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Новак назвал возможные сроки окончания сертификации «Северного потока – 2»

Новак: без политики «Северный поток — 2» давно бы заработал и снизил цены на газ в ЕС
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Процесс сертификации газопровода «Северный поток – 2» (СП-2) может быть завершен в середине 2022 года. Об этом сообщил в пятницу, 24 декабря, вице-премьер РФ Александр Новак.

Один лишь газ: что меняет пуск «Северного потока – 2»
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СП-2 будет готов к работе к концу 2021 года, правительство РФ надеется, что газ может пойти в середине 2022 года, уточнил Новак. Ситуация вокруг газопровода вызывает большое удивление, без политики проект давно бы заработал и снизил цены на газ в Европе, сказал вице-премьер.

Также Новак отмечал 17 октября, что запуск СП-2 может поспособствовать стабилизации на рынке Европы. Одним из факторов, которые позволят снизить стоимость топлива, вице-премьер посчитал ввод новой инфраструктуры

Ранее, 22 декабря, глава МИД Германии Анналена Бербок заявила в интервью Die Zeit, что канцлер ФРГ Олаф Шольц и она выработали общую позицию по вопросу запуска СП-2.

Данный процесс должен идти «на основе европейского законодательства», подчернула Бербок.

Бербок, как представитель партии «Зеленые» ранее неоднократно высказывалась против газопровода. При этом Олаф Шольц уже отмечал, что СП-2 является экономическим, а не политическим проектом.

Так, 20 декабря Вольфганг Бюхнер, заместитель официального представителя кабмина ФРГ, сообщил, что канцлер Шольц полагает, что СП-2 — экономический проект, а сертификация трубопровода — «чисто административный процесс».

Говоря о требующих внимания аспектах, зампредставителя немецкого кабмина уточнил, что речь прежде всего идет о проверке соблюдения европейского права об анбандлинге — принципе распределения ролей владельца, оператора трубопровода и поставщика ресурса по разным юридическим лицам. По словам политика, сейчас этим как раз занимается Федеральное сетевое агентство.

Берлин отложил 16 декабря решение по сертификации газопровода как минимум до середины 2022 года.

Строительство трубопровода «Северный поток – 2» завершилось 10 сентября. Он построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

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