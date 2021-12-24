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Один человек погиб и один пострадал при пожаре в Благовещенске

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В Благовещенске (Амурская область) при пожаре в частном доме погибла женщина, еще один человек пострадал. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону.

Информация о возгорании поступила в ведомство 23 декабря в 17:39. Горел частный одноэтажный нежилой дом на улице Ломоносова, пишет Амурская Служба Новостей.

Прибывшие пожарные потушили огонь за 17 минут. На месте было обнаружено тело погибшей женщины 1975 года рождения, а также мужчина 1972 года рождения. Пострадавшего доставили в областную больницу, о его состоянии не сообщается.

В тушении были задействованы 19 человек и четыре единицы техники. Обстоятельства и причины возгорания устанавливаются.

В ночь на 24 декабря двое мужчин погибли при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома в Ижевске. Погибшие — дед и внук, 86 и 36 лет. Была проведена эвакуация жильцов дома, общая площадь пожара составила 80 кв. м.

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