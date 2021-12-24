Власти назвали причину пожара в инфекционной больнице Астрахани

Замыкание электропроводки привело к пожару в инфекционной клинической больнице Астрахани. Об этом сообщил в пятницу, 24 декабря, представитель администрации губернатора Астраханской области.

Инцидент произошел утром ранее в этот день. После ликвидации пожара были обнаружены тела двух погибших.

«Возгорание, по предварительным данным, произошло в результате замыкания электропроводки в изолированном боксе областной инфекционной клинической больницы», — сказал представитель администрации в ходе беседы с журналистами.

Он также добавил, что в результате пожара погибли две женщины 1942 и 1952 годов рождения, находившиеся в момент возгорания в боксе.

В настоящий момент 18 пациентов, которые находились в госпитале на лечении, эвакуированы на второй этаж больницы. Один ребенок переведен в инфекционное отделение. Медицинский персонал переведен вместе с пациентами для продолжения лечения.

«На месте происшествия побывал губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Глава региона взял ситуацию под личный контроль», — добавил представитель администрации.

Ранее в этот день стало известно, что по факту гибели двух человек следователи и прокуратура региона начали проверку.

В МЧС РФ в свою очередь уточнили, что пожарные ликвидировали открытое горение. В настоящий момент угроза распространения огня отсутствует.