В Москве задержана глава Балтийской промышленной компании

Основатель и руководитель Балтийской промышленной компании (БПК) Диана Каледина задержана в Москве. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил со ссылкой на источники «Коммерсант».

Каледину заподозрили в поставке партнерам в рамках заключенных контрактов станков китайского производства под видом российских. По данным следствия, кроме того, ее компания поставляла оборудование по завышенной стоимости.

Уголовное дело о мошенничестве, возбужденное в отношении предпринимательницы, расследуется в Санкт-Петербурге. По данным издания, в пятницу Калединой суд изберет меру пресечения.

Вину основатель БПК отрицает, говоря о заказном характере уголовного преследования.

Операцию по задержанию фигурантки провели сотрудники курирующего промышленность управления «П» ФСБ и УЭБиПК ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Задержанную доставили из гостиницы в здание следственного управления ГУ МВД по Москве.

Каледину допросили в качестве свидетеля, отпустили пообедать, уточнив, что ей предстоит очная ставка с другим фигурантом расследования. Однако после этого женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания на Петровке, 38.

В пятницу подозреваемую отправили в Санкт-Петербург.

По словам источников, Диана Каледина попала в оперативную разработку сотрудников ФСБ и полицейских минувшим летом. Основанием стал контракт БПК, заключенный еще в 2016 году с АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал».

22 декабря самарский районный суд продлил на 72 часа задержание ректора Самарского государственного экономического университета Светланы Ашмариной по делу о мошенничестве. Ее задержали 20 декабря. В тот же день ей были предъявлены обвинения в крупном мошенничестве.

В минувшую среду среду Басманный суд арестовал на два месяца ректора Казанского федерального университета (КФУ) Ильшата Гафурова. Ему предъявлено обвинение в подстрекательстве и приготовлении к убийству и других преступлениях.