Опубликованы кадры после пожара в больнице в Астрахани

«Известия» в пятницу, 24 декабря, публикуют кадры изнутри инфекционной клинической больницы в Астрахани, где в результате пожара погибли два человека. На снимках можно заметить обугленные стены и двери.

Инцидент произошел утром ранее в этот день. Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки. После ликвидации пожара были обнаружены тела двух погибших. По словам собеседника «Известий», ими оказались 42-летняя Лариса Ш. и 70-летняя Валентина П.

По факту гибели двух человек следователи и прокуратура региона начали проверку.

В МЧС РФ в свою очередь уточнили, что пожарные ликвидировали открытое горение. Также была проведена эвакуация людей. В настоящий момент угроза распространения огня отсутствует.