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Гендиректор реконструировавшей «Зимнюю вишню» компании получил 15 лет строгого режима

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Никита Чередниченко — генеральный директор компании «ИСК «Ресурс», занимавшейся реконструкцией кемеровского ТЦ «Зимняя вишня», — приговорен к 15 годам строгого режима. Соответствующее решение в пятницу, 24 декабря, вынес Центральный районный суд Кемерово.

Суд установил вину Чередниченко в отмывании денег в особо крупном размере: он обвинялся по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере») и по п. «б» ч.4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств»). Он, а также бывшая глава Госстройнадзора Кемеровской области Танзили Комкова и ее сын Эдуард Комков получили от Вячеслава Вишневского, бывшего генерального директора управляющей компании ТЦ, 7 млн рублей.

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Гособвинение запрашивало для гендиректора ИСК «Ресурс» 18 лет строгого режима.

Вместе с тем суд приговорил Комкову к 18 годам колонии общего режима, а ее заместителя Светлану Шенгерей — к 7 годам. При этом Комковой дополнительно назначен штраф в 80 млн рублей.

По данным прокурора, Комкова и Шенгерей также не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции здания ТЦ. Шенгерей составила акт обследования с подложными данными о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, тогда как Комкова его утвердила.

Пожар в ТЦ, унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года из-за короткого замыкания на четвертом этаже здания. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности.

29 октября 2021-го суд вынес приговор восьми фигурантам первого дела о пожаре в «Зимней вишне». Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. Его признали виновным в халатности (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Начальника караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергея Генина по той же статье приговорили к пяти годам лишения свободы.

Всего обвиняемыми по делу проходили восемь человек.

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