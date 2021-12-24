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Депутат Госдумы Хамзаев предложил размещать алкогольные магазины вне населённых пунктов

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Властям России надо рассмотреть возможность вынесения магазинов, реализующих алкогольную продукцию, за пределы населенных пунктов. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Султан Хамзаев.

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Как он отметил, накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы по сохранению и укреплению демографии, обратил внимание, что факторами риска для подобной темы геополитического значения остаются алкогольная, наркотическая и табачная угрозы.

«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», — цитирует парламентария «РИА Новости».

Как подчеркнул депутат Госдумы, употребление алкоголя провоцирует многие социальные беды. Так, сокращается рождаемость, ухудшается генофод, увеличивается риск разного рода заболеваний и преждевременной смерти, отмечает «Газета.Ru».

Также Хамзаев поделился данным федерального проекта «Трезвая Россия», согласно которым в России значительно выросло систематическое потребление алкоголя среди молодежи.

10 декабря диетолог-нутрициолог Ирина Караева рассказала, что ежедневное потребление пивных напитков может нарушить функционирование мозга. По ее словам, мозговые клетки начинают массово гибнуть из-за кислородного голодания.

По словам специалиста, пиво оказывает пагубное влияние на весь организм, в том числе на сердечно-сосудистую систему.

21 октября сообщалось, что обильное употребление алкоголя вызывает воспалительные процессы в головном мозге, которые продолжаются более месяца после отказа от спиртного.

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