Первый этап ремонта Карачаевского шоссе в Орле стартует в 2022 году

В Орле в 2022 году планируют реализовать первый этап ремонта Карачаевского шоссе. Начался поиск подрядчика, сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы пройдут на участке шоссе от улицы Комсомольской до улицы Мостовой. В рамках первого этапа подрядчик должен заменить основное дорожное полотно и тротуары. Протяженность ремонтируемого отрезка составит около 2 км. Также проект предусматривает обустройство велосипедных дорожек, пишет InfoOrel.ru.

Масштабные работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Максимальная стоимость контракта составит 169,6 млн рублей. Выбрать подрядчика планируется в конце января.

В ноябре власти Орла объявили о поиске подрядчика, который выполнит проектно-изыскательные работы по капитальному ремонту улиц Пушкина, Гостиной и Карачевской. Разработать документацию подрядчик должен до 30 ноября 2022 года.