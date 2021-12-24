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В Бельгии мужчина попытался в девятый раз вакцинироваться от COVID-19

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В Бельгии мужчина в девятый раз пришел на прививку от COVID-19, в результате он был задержан в одном из центров вакцинации бельгийского города Шарлеруа. Об этом сообщил в среду, 22 декабря, BFM TV.

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По данным телеканала, нарушитель каждый раз предъявлял новое удостоверение личности. Полиция в свою очередь высказала подозрения относительно того, что мужчина помогал получить санитарные пропуска тем, кто не хотел сам делать прививку.

При этом за подобные услуги задержанный мог брать деньги. В связи с этим против мужчины собираются подать жалобу с предъявлением гражданского иска.

Вместе с тем наказания не смогут избежать и те, кто воспользовался услугами нарушителя. По данным некоторых изданий Бельгии, их личности уже известны.

3 декабря премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что страна усилит меры против коронавируса, для того чтобы избежать дальнейшего усугубления эпидемиологической ситуации. Тогда как к настоящему моменту в Бельгии введен масочный режим в местах, где их ношение было необязательным.

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