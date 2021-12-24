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Новак дал прогноз по ценам на газ в Европе в 2022 году

Вице-премьер Новак заявил, что цена на газ в Европе в 2022 году останется высокой
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Цена на газ в Европе в 2022 году будет держаться на высоком уровне. Об этом в пятницу, 24 декабря, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

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«Баланс спроса и предложения сейчас таков, что цена достаточно высокая. Я думаю, что и в следующем году она будет на достаточно высоких уровнях», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24».

Вице-премьер отметил, что в ситуации с Европой, когда импорт газа составляет 250–300 млрд куб. м в год, «нужно всегда понимать, откуда брать эти объемы и рассчитывать, в первую очередь, на долгосрочные контракты».

22 декабря биржевая цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $2,3 тыс. за 1 тыс. куб. м. Спустя день стоимость 1 тыс. куб. м топлива упала ниже $1,5 тыс.

По словам председателя комиссии по вопросам инновационного развития общественного совета при Минэкономразвития Виктора Хайкова, одним из серьезных факторов роста цен на голубое топливо стала политика Европы по отказу от долгосрочных контрактов на его поставку в пользу спотовых — это привело к дефициту данного ресурса.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович 20 декабря в разговоре с «Известиями» отмечал, что цены газовых фьючерсов на бирже могут взлететь до любого уровня, но они являются спекулятивными и только небольшая часть газа продается по такой цене.

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