Следователи начали проверку после пожара в больнице в Астрахани

Следователи начали проверку по факту гибели двух человек при пожаре в инфекционной клинической больнице в Астрахани. Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, в региональном управлении Следственного комитета России.

Инцидент произошел утром 24 декабря. По предварительным данным, причиной возгорания стало замыкание проводки. После ликвидации пожара были обнаружены тела двух погибших. Собеседник «Известий» уточнил, что ими оказались 42-летняя Лариса Ш. и 70-летняя Валентина П.

«В настоящее время на место происшествия выехала следственно-оперативная группа из опытных следователей и следователей-криминалистов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в СУ СК.

В МЧС РФ в свою очередь уточнили, что пожарные ликвидировали открытое горение. Также была проведена эвакуация людей. В настоящий момент угроза распространения огня отсутствует.