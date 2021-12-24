Путин поздравил президента Азербайджана с днем рождения

Президент России Владимир Путин направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравление с днем рождения. Главе республики исполнилось 60 лет. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщается на сайте Кремля.

«Дорожу нашими товарищескими отношениями. Буду рад продолжению конструктивного, содержательного диалога с вами и тесной совместной работы в интересах дальнейшего развития российско-азербайджанского стратегического партнерства, а также упрочения региональной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что Алиев пользуется авторитетом среди соотечественников и на международной арене. Путин назвал его мудрым и опытным государственным деятелем, способным принимать взвешенные, дальновидные решения даже в самых непростых ситуациях.

Кроме того, позднее 24 декабря состоялся телефонный разговор двух президентов, в ходе которого Путин еще раз тепло поздравил Алиева с 60-летним юбилеем, добавили в Кремле.

Президент РФ добавил, что под руководством Алиева Азербайджан добился успехов в экономической, социальной и других сферах.

Владимир Путин 26 ноября преподнес оливковую ветвь в качестве подарка Ильхаму Алиеву и премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Российский лидер напомнил, что она символизирует собой мир.

В тот же день президент заявил, что стратегическое партнерство РФ и Азербайджана развивается весьма успешно. Он отметил, что, несмотря на все пандемийные ограничения, товарооборот между странами увеличился на 11%

Также 26 ноября президенты РФ, Азербайджана и Армении провели встречу в Сочи. Она была приурочена к годовщине подписания заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе от 9 ноября 2020 года. Стороны обсудили ситуацию в зоне карабахского конфликта и пути ее урегулирования, а также оценили то, что было сделано за прошедший год для ее стабилизации.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.