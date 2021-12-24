Знакомая рассказала о бросившей детей в овраг под Саратовом матери

Мать найденных без верхней одежды в сельском овраге под Саратовом двоих детей с первых дней нахождения в селе Прокудино начала проявлять странности. Об этом рассказала в пятницу, 24 декабря, Полина Николаевна, назвавшаяся крестной детей.

По ее словам, женщина вместо обустройства быта на новом месте говорила о своих мечтах, отмечая, что хотела бы купить различную скотину. При этом дети часто оставались у крестной.

Кроме того, мать, как указала собеседница «Известий», была конфликтной. Однажды женщину в магазине попросили надеть медицинскую маску, в ответ та начала кричать, что она юрист и «законы знает», добавила Полина.

Крестная детей также сообщила, что незадолго до трагедии женщина устроила поджог.

«Приехал (мой. — Ред.) муж и говорит: у Зайцевых пожар был. Я говорю: а чего? Туалет подожгла. А зачем она его подожгла? Его можно было разобрать и баню истопить. То есть у нее уже такие заскоки были. Но когда она оставляла девочку, не было никаких следов (побоев. — Ред.), потому что, когда в обед спать я укладывала ее, джинсы снимала и кофточку, потом одевала. Следов не было, ни на руках, ни на ножках», — сказала Полина.

Вместе с тем, по ее словам, в какой-то момент она поняла, что от этой семьи стоит держаться подальше.

22 декабря в сельском овраге под Саратовом были найдены двое детей без верхней одежды. На место была вызвана скорая помощь, прибывшие врачи констатировали смерть мальчика 2013 года рождения. Девочку 2016 года рождения госпитализировали.

По словам главврача областной детской клинической больницы Михаила Свинарева, у девочки наблюдается обморожение 25% поверхности тела, ей может грозить ампутация пальцев. Он также добавил, что ребенок был практически задушен.

В ходе предварительного расследования установлено, что утром 22 декабря 43-летняя мать рассердилась на детей, шарфом заблокировала доступ воздуха сначала сыну, затем дочери. Так она удерживала детей до тех пор, пока те не перестали подавать признаки жизни. После этого женщина вынесла детей на улицу, оставила в овраге, расположенном неподалеку от дома, и скрылась в неизвестном направлении.

СК по региону возбудил уголовное дело в отношении подозреваемой по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего ребенка, совершенное с особой жестокостью») и ч. 3 ст. 30 — пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних лиц, совершенное с особой жестокостью»).

Сотрудники полиции задержали 43-летнюю подозреваемую в другом городе Саратовской области.