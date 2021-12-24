Высоту орбиты МКС понизили на 1,8 км
Утром в пятницу орбиту международной космической станции понизили почти на 2 км, сообщили в Роскосмосе. Двигатели «Прогресса МС-18» проработали 539 секунд. После проведения маневра высота полета МКС составила 417,5 км, передает телеканал «Известия». Коррекция произошла перед запуском кораблей «Союз». Первый пилотируемый полет «Союз МС-21» намечен на март.
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