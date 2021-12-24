МИД указал на превращение Украины в военный плацдарм НАТО против России

НАТО во главе с США превращает Украину в военный плацдарм против России. Об этом 24 декабря заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«К сожалению, начиная с 2014 года мы наблюдаем, как страны НАТО во главе с США вкладывают деньги в милитаризацию Украины, методично осваивают ее территорию, превращая в военный плацдарм против России», — цитирует дипломата «РИА Новости».

По его словам, за эти годы США оказали Киеву военную помощь на $2,5 млрд. В 2021 году Украина получила военной помощи на сумму более $400 млн. Как добавил Полищук, в 2022 году Вашингтон планирует выделить Киеву еще $300 млн.

Полищук подчеркнул, что военным освоением Украины и черноморского региона Штаты и их союзники создают угрозу безопасности РФ и подрывают стратегическую стабильность в регионе и мире.

Также в этот день глава МИД Сергей Лавров заявил, что курс на втягивание Украины в НАТО и появление ракет у границ России провоцирует серьезные военные риски. По его словам, может возникнуть масштабный конфликт в Европе.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что не Москва ставит ракеты у границ США. Он напомнил, что прошли уже пять волн расширения НАТО.

21 декабря Путин указал, что размещение элементов противоракетной обороны США вблизи российских границ вызывает беспокойство. Если эта инфраструктура появится на Украине, то подлетное время ракет до Москвы сократится до 7−10 минут, добавил он.

В тот же день Лавров отметил, что дальнейшее продвижение НАТО к российским границам будет расценено как пересечение «красной линии». Глава российского МИДа подчеркнул, что Россия искренне хочет не допустить негативного развития событий по тем сценариям, которые рисует ряд стратегов альянса.