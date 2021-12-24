Пожар произошел в реанимации инфекционной больницы в Астрахани
Пожар возник в реанимации областной инфекционной клинической больницы имени А.М. Ничоги в Кировском районе Астрахани. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщили в Главном управлении МЧС России по Астраханской области.
В реанимационном отделении для больных коронавирусом погибло два человека, сообщил источник «Известий».
По предварительной информации, возгорание случилось из-за короткого замыкания.
В тот же день двое мужчин погибли при пожаре в квартире 14-этажного дома на улице Наговицына в Ижевске. Была проведена эвакуация жильцов дома, общая площадь пожара составила 80 кв. м.