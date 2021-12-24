В Москве задержали избившего сына Дацика мужчину

В Москве правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего сына бойца смешанных единоборств Вячеслава Дацика. Злоумышленник жил в том же доме в Басманном районе города, где произошло нападение на сына спортсмена, рассказал в пятницу, 24 декабря, источник РЕН ТВ.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», отметил источник.

О том, что сына Дацика избили в подъезде жилого дома в столице недалеко от станции метро «Курская», стало известно днем ранее. Медики подозревают, что у сына Дацика сотрясение мозга. Кроме того, несовершеннолетний получил множественные травмы лица.

В тот же день пострадавший объяснил возможный мотив напавшего на него мужчины. Как считает подросток, у злоумышленника «поехала кукуха». По его словам, мужчина находился в невменяемом состоянии, вероятно, употреблял психотропные вещества.

Неизвестный ударил подростка два раза в районе челюсти. После этого молодой человек перестал осознавать происходящее и вступил в драку.

Теперь лицо молодого человека в отеках и шрамах. Он также сказал, что не может нормально принимать пищу.