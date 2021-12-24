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COVID-free зоны появятся в кафе в Хабаровском крае

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Власти Хабаровского края решили открыть в регионе COVID-free зоны общепита. Об этом 24 декабря сообщил зампредседателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов.

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По его словам, с бизнесом достигнута соответствующая договоренность. Создание свободных от COVID-19 зон пойдет на пользу и бизнесу, и населению, отметил чиновник.

«Вход во все названные заведения осуществляется по QR-коду или справке о вакцинации, либо с отрицательным ПЦР-тестом», — говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровского края.

Одновременно с 29 декабря работа заведений общественного питания и предприятий, организующих развлекательные мероприятия, в крае продлевается до 01:00. Ранее ночные клубы, кафе и рестораны региона должны были закрываться в 23:00.

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре предприятия общепита с 29 декабря по 14 января продолжат работу до 01:00 при соблюдении некоторых условий. Необходима или 100-процентная вакцинация персонала, или наличие у посетителей QR-кода. На входе в заведение посетителей будут тестировать.

23 декабря в ходе большой пресс-конференции президент России Владимир Путин объяснил, что поскольку Россия большая страна, в ней много регионов, а ситуация в них с инфекцией складывается по-разному, поэтому было решено отдать на местный уровень возможность регулировать ситуацию. Федеральный центр оказывал поддержку, помощь регионам увеличилась кратно и выросло взаимодействие с Москвой, добавил он.

Нужный результат в борьбе с коронавирусом дало взаимодействие между центром и регионами, заключил глава государства.

22 декабря в Санкт-Петербурге во второй раз отложили введение QR-кодов для посещения торговых центров и заведений общепита, меру введут принята со 2 января. Для объектов розничной торговли условие посещения с QR-кодом также переносится.

21 декабря в Татарстане систему QR-кодов распространили на боулинги и компьютерные клубы. С 11 октября республика ввела обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, а также QR-коды для посещения объектов общественного питания, аквапарков, бассейнов, спортцентров, торгово-развлекательных центров, театров, кино и других мест массового пребывания людей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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