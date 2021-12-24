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МИД РФ назвал последствия возможного прекращения Белоруссией транзита газа

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Прекращение транзита газа через Белоруссию в Европу не отвечало бы ни интересам Москвы, ни Запада. При этом такой вариант несомненно отразился бы на объемах поставок российского голубого топлива в ЕС и повлиял на цены. Об этом 24 декабря заявил директор Второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

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Он подчеркнул, что Москва дорожит статусом надежного поставщика газа, но ЕС следует понимать, к каким последствиям приведет политика удушения Минска санкциями. Дипломат указал, что Россия постоянно призывает Запад отказаться от двойных стандартов и нелегитимных санкций, которые свидетельствуют о неспособности решать проблемы цивилизованным путем и вынуждают принимать ответные не менее болезненные меры.

«Белорусский маршрут является очень важным, через него ежегодно прокачивается около 40 млрд кубометров, или 20–25% всех объемов. А это 7% потребления газа в Евросоюзе. Россия дорожит статусом надежного поставщика энергоресурсов», — подчеркнул Полищук в интервью «РИА Новости», добавив, что возможное перекрытие Белоруссией транзита газа должно беспокоить прежде всего Центральную и Западную Европу.

13 декабря президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности перекрыть транзит газа в Европу, если новые санкции Запада поставят страну в чрезвычайное положение. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Лукашенко, заявил, что Россия надеется, что ничто не помешает ей выполнять обязательства по действующим газовым контрактам.

18 декабря министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей отметил, что перекрытие поставок газа на рынок Европы — это лишь один из возможных ответов на введенные западными странами санкции против Минска.

Впервые о возможности перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод Ямал–Европа, Лукашенко заявил 11 ноября. Он назвал этот шаг ответом на пятый пакет санкций, который планировал принять Евросоюз в отношении Минска.

2 декабря США, Канада, Великобритания и ЕС призвали власти Белоруссии прекратить «организацию незаконной миграции» через границы ЕС. В тот же день США ввели новый, уже пятый пакет санкций в отношении Белоруссии. Согласно приведенному перечню, новые рестрикции затронули 20 физических лиц, 12 организаций и три воздушных судна. Минск неоднократно отвергал приписываемую Западом причастность к миграционному кризису.

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