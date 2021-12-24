МИД: призывы Украины о готовности продлить транзит газа из России носят политические цели

Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, но прежде всего следует уточнить все соответствующие вопросы. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости», опубликованном 24 декабря.

При этом Полищук добавил, что в данном случае тема транспортировки вторична. По его словам, вопросы, которые затрагивают поставки газа РФ в страны Западной и Центральной Европы, имеют исключительно коммерческий характер.

Вместе с тем дипломат напомнил, что текущий транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. В связи с этим, как указал Полищук, Украина может поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях.

Ранее, 22 декабря, «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК), в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки через украинскую территорию. Спустя день получение запроса «Нафтогаза Украины» подтвердил представитель ЕК.

При этом в четверг глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания летом 2022 года может начать добычу газа на новых украинских месторождениях, в том числе на шельфе Черного моря. Он также добавил, что крупнейшие месторождения газа Украины в настоящий момент находятся на финальной стадии эксплуатации.

Витренко 29 ноября также заявлял, что РФ якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Он посетовал, что нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что вопрос о продлении транзита нужно адресовать «Газпрому», и напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который указал, что «для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе».

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.