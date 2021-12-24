Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Улан-Удэ начали постепенно повышать температуру в системах отопления
Мир
Пятеро пострадали при стрельбе в торговом центре в пригороде Чикаго
Наука
Гинцбург назвал эффективным препарат на основе антител против «Омикрона»
Общество
Ракова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве
Мир
Не менее 30 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
Мир
СМИ сообщили о пожаре на химзаводе в Индии
Общество
Суд приговорил священника Стремского к 21 году колонии за насилие над детьми
Мир
Лавров указал на риски начала конфликта из-за втягивания Украины в НАТО
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Москве увеличилось до 11
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в Ижевске
Сюжет:

МИД: призывы Украины о готовности продлить транзит газа из России носят политические цели

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия готова начать переговоры о продлении транзита газа через Украину, но прежде всего следует уточнить все соответствующие вопросы. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.

«По понятным причинам переговоры о продлении транзита можно вести только тогда, когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», — сказал дипломат в интервью «РИА Новости», опубликованном 24 декабря.

Одержать верх: аналитики ждут роста цен на газ в ЕС выше $2000 в этом году
Какие причины ведут к подорожанию голубого топлива

При этом Полищук добавил, что в данном случае тема транспортировки вторична. По его словам, вопросы, которые затрагивают поставки газа РФ в страны Западной и Центральной Европы, имеют исключительно коммерческий характер.

Вместе с тем дипломат напомнил, что текущий транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года. В связи с этим, как указал Полищук, Украина может поднимать вопрос о его продлении за три года до этого только в политических целях.

Ранее, 22 декабря, «Нафтогаз Украины» подал жалобу в Еврокомиссию (ЕК), в которой попросил обязать «Газпром» выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки через украинскую территорию. Спустя день получение запроса «Нафтогаза Украины» подтвердил представитель ЕК.

При этом в четверг глава «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что компания летом 2022 года может начать добычу газа на новых украинских месторождениях, в том числе на шельфе Черного моря. Он также добавил, что крупнейшие месторождения газа Украины в настоящий момент находятся на финальной стадии эксплуатации.

Витренко 29 ноября также заявлял, что РФ якобы не хочет продлевать договор с Украиной на транзит газа в Европу после 2024 года. Он посетовал, что нет «даже намека» на переговоры о заключении нового контракта.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что вопрос о продлении транзита нужно адресовать «Газпрому», и напомнил о словах российского лидера Владимира Путина, который указал, что «для того, чтобы что-то транзитировать, нужно это продать, нужно иметь конечных покупателей в Европе».

Транзитное соглашение между Москвой и Киевом, заключенное на пять лет, предусматривает транзит в 2021–2024 годах по 40 млрд куб. м в год. «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки через территорию Украины.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021