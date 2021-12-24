Две девочки пострадали в ДТП в Бежецке
В городе Бежецке в Тверской области произошло ДТП, в котором пострадали две девятилетние девочки. Их госпитализировали. Характер травм уточняется.
«Тверские ведомости» со ссылкой на УГИБДД региона пишет, что на улице Большой автомобиль ВАЗ 2114 выезжал с второстепенной дороги и столкнулся с Audi. Оба водителя были трезвы.
Травмы получили два ребенка, находившиеся в отечественном автомобиле.
23 декабря сообщалось о завершении в Воронежской области расследования уголовного дела в отношении 49-летнего мужчины, который в состоянии алкогольного опьянения сбил двух школьниц, шедших по обочине. Одна из них скончалась.