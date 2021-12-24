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За минувшие сутки в России выявили 24 703 случая COVID-19

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За минувшие 24 часа в России зафиксировано 24 703 новых случая коронавируса в 85 регионах. Об этом в пятницу, 24 декабря, сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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Больше всего случаев заболевания выявили в Москве (2126), Санкт-Петербурге (2117) и Подмосковье (1270).

За сутки от осложнений COVID-19 умерли 998 пациентов, что стало минимальным показателем с 18 октября, полностью вылечились 41 213 человек.

Днем ранее в России выявили 25 667 случаев COVID-19.

С начала пандемии в РФ зафиксировали 10 343 353 случая коронавируса. Скончались 302 269 пациентов, выздоровели 9 180 379 человек.

Ранее в пятницу заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве. По ее словам, заболеваемость на этой неделе в городе снизилась на 15%. Власти столицы не планируют вводить перед новогодними праздниками новые ограничения из-за COVID-19, добавила она.

Накануне президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%, однако необходим показатель в 80%. Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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