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Китайские СМИ оценили большую пресс-конференцию Путина

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Многие граждане Китая восхищаются смелостью президента России Владимира Путина в вопросе защиты национальных интересов РФ. Таким образом китайское издание Global Times прокомментировало большую пресс-конференцию российского лидера, которая прошла 23 декабря.

Согласно опубликованному материалу, «многие китайцы восхищаются мужеством Путина защищать национальные интересы России». Издание отмечает, что в какой-то мере Китай оказался в схожей с Россией позицией, поскольку США приближают военную инфраструктуру не только к российским границам, но к Южно-Китайскому морю и Тайваньскому проливу. Подобные действия со стороны Соединенных Штатов угрожают суверенитету и безопасности, говорится в статье.

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При этом автор материала советует Пекину занять такую же «жесткую позицию, как Россия, выступая против США».

В ходе пресс-конференции Путин напомнил о прежних не сдержанных обещаниях Североатлантического альянса не продвигаться на восток. Глава государства отметил, что Россию «надули» и нагло обманули.

Вместе с тем китайское издание также прокомментировало заявление российского лидера об отношениях между Россией и Китаем. Путин указывал, что страны сотрудничают в энергетике, атомной энергетике, космосе, по гуманитарным сферам и по безопасности. При этом отношения двух держав он охарактеризовал как дружеские. Китайские эксперты высоко оценили эти слова президента РФ.

Прокомментировало большую пресс-конференцию Путина и китайское издание China Youth Daily. Автор статьи обратил внимание на то, что российский лидер также затронул тему бойкота Олимпиады — 2022 в Пекине.

Президент РФ подчеркивал, что данное решение является ошибочным. Журналист китайского издания согласился с подобным мнением, отметив желание Путина приехать в Китай на церемонию открытия Игр.

Большая пресс-конференция Путина прошла накануне, встреча продлилась 3 часа 56 минут. В ходе мероприятия глава государства ответил на вопросы и обсудил развитие российских городов, значимость инфраструктуры, социально ориентированный характер бюджета России, отношения с мировыми лидерами.

В декабре Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в режиме видеосвязи. В открытой части беседы президент РФ заявил, что организованный диалог позволяет основательно обсудить развитие российско-китайских отношений, которые российский лидер назвал образцом межгосударственного сотрудничества в XXI веке.

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