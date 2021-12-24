Сыктывкарским младшеклассникам разрешили не ходить в школу

В Сыктывкаре объявлен актированный день. В пятницу, 24 декабря, отменили уроки у начальных классов городских школ. Причиной стала морозная погода. Утром в 6:00 температура воздуха опускалась до –27 градусов.

ИА «Комиинформ» пишет, что в пятницу из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия в большинстве районов Коми. Накануне, 23 декабря, актированный день объявлялся в 12 муниципалитетах республики.

Ранее сообщалось, что жители Благовещенcка и Свободного в Амурской области попросили отменить занятия в школах из-за сильных морозов. Температура воздуха в этих городах достигает отметки –30 градусов, однако расписание работы школ не изменилось.