Число пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Москве увеличилось до 11

В результате ДТП с участием микроавтобуса на северо-западе Москвы пострадали 11 человек, еще восемь госпитализированы. Об этом сообщил в пятницу, 24 декабря, представитель экстренных служб.

Авария произошла накануне вечером на улице Свободы у дома №80. Водитель Toyota Land Cruiser выехал на полосу встречного движения, в результате автомобиль столкнулся с маршруткой. По предварительным данным, у автомобилиста случился внезапный приступ из-за заболевания. В пресс-службе ГУ МВД Москвы в тот же день подтвердили информацию о 10 пострадавших.

«Пострадали 11 человек, из них восемь, в том числе два ребенка, госпитализированы», — сказал собеседник «РИА Новости».

Ранее, 22 декабря, в поселении Кленовское в Новой Москве произошло ДТП, в результате которого опрокинулся рейсовый автобус. С места происшествия были эвакуированы 10 человек, включая водителя рейсового автобуса и двоих детей. В ГИБДД сообщили, что в результате аварии пострадал пассажир автомобиля Volvo.