Не менее 27 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

Не менее 27 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

2021-12-24 08:08:25

2021-12-24 08:08:25

2021-12-24 08:08:25

2021-12-24 08:08:25

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