Сразу три иномарки за одну ночь сгорели в Томске

В Томске в ночь на пятницу, 24 декабря, сгорели три иномарки. Машины вспыхнули во дворе на улице Никитина. Точная причина пожара неизвестна.

РИА «Томск» со ссылкой на региональное управление МЧС пишет, что сначала загорелась Toyota RAV4. Затем огонь перекинулся на две рядом стоящие машины – Subaru Impreza и Mitsubishi Outlander.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:45. Полностью ликвидировать его удалось лишь в 7:15.

Выгорели моторный отсек и салон автомобиля Toyota RAV4, у Subaru Impreza оплавился бампер, обгорело лакокрасочное покрытие переднего крыла и двери. У Mitsubishi Outlander оплавились бампер и передняя фара, обгорело колесо, частично сгорела краска на двери.

Сумма ущерба сейчас устанавливается.

В конце ноября в поселке Эвенск Магаданской области за одну ночь сгорели автомобили Toyota Land Cruiser и «КамАЗ».