Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Улан-Удэ начали постепенно повышать температуру в системах отопления
Мир
Bloomberg сообщило о наращивании войск РФ на границе с Украиной
Наука
«Союз-2.1б» со спутниками OneWeb вывезли из испытательного корпуса
Общество
Температура в Оймяконе опустилась до -61
Общество
Ракова заявила об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве
Мир
Япония присоединится к дипломатическому бойкоту Игр в Пекине
Мир
Экс-подполковник СБУ заявил о наличии британских наемников на Украине
Мир
Не менее 30 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш
Наука
Гинцбург назвал эффективным препарат на основе антител против «Омикрона»
Мир
МИД РФ назвало условие переговоров с Киевом о продлении транзита газа

Сразу три иномарки за одну ночь сгорели в Томске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске в ночь на пятницу, 24 декабря, сгорели три иномарки. Машины вспыхнули во дворе на улице Никитина. Точная причина пожара неизвестна.

РИА «Томск» со ссылкой на региональное управление МЧС пишет, что сначала загорелась Toyota RAV4. Затем огонь перекинулся на две рядом стоящие машины – Subaru Impreza и Mitsubishi Outlander.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 03:45. Полностью ликвидировать его удалось лишь в 7:15.

Выгорели моторный отсек и салон автомобиля Toyota RAV4, у Subaru Impreza оплавился бампер, обгорело лакокрасочное покрытие переднего крыла и двери. У Mitsubishi Outlander оплавились бампер и передняя фара, обгорело колесо, частично сгорела краска на двери.

Сумма ущерба сейчас устанавливается.

В конце ноября в поселке Эвенск Магаданской области за одну ночь сгорели автомобили Toyota Land Cruiser и «КамАЗ».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021