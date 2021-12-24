Не менее 30 человек погибли при пожаре на пароме в Бангладеш

Как минимум 30 человек погибли в результате пожара на пароме, следовавшем из столицы Бангладеш Дакки в округ Баргуна. Об этом сообщил 24 декабря бенгальский портал Bd-pratidin.

Паром MV Abhiyan загорелся на реке Суганда в округе Джалокати. Пострадали более 200 пассажиров. 72 пострадавших поступили в больницу медицинского колледжа Барисал Шер-э-Бангла. Состояние минимум 20 из них оценивается медиками как критическое.

Возгорание началось в машинном отделении около 03.00 по местному времени (00.00 мск). Катер прошел в район Диакуль Садар и бросил якорь у берега реки, куда прибыли пожарные. Огонь тушили почти два часа.

Несколько десятков пострадавших направлены Национальный институт ожоговой и пластической хирургии шейха Хасины в Дакке для дальнейшего лечения.

В октябре по меньшей мере пять человек стали жертвами столкновения лодки с грузовым судном на реке Тураг в Бангладеш. Более 10 пропали без вести.