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Ракова заявила о снижении заболеваемости COVID-19 в Москве

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На сегодняшний день можно говорить о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве, заболеваемость на этой неделе в городе снизилась на 15%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все семь-восемь недель», — сказала Ракова в интервью «РИА Новости», опубликованном 24 декабря.

По ее словам, за первые четыре дня текущей недели количество выявленных случаев коронавирусной инфекции в Москве снизилось на 15%.

Ранее в этот же день Ракова рассказала, что власти Москвы не планируют вводить в городе перед новогодними праздниками новые ограничения из-за COVID-19. По оценке заммэра, «Дельта»-штамм не сможет поднять волну заболеваемости, аналогичную той, что он поднимал минувшей осенью или летом.

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 3062 случая корнавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в России выявили 10 318 650 случаев коронавируса. Скончался 301 271 пациент, выздоровели 9 139 166 человек.

Президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%, однако необходим показатель в 80%. Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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