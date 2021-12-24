Световая шишка появилась в Барнауле

В Барнауле на пересечении улицы Взлетной и Ускова установили световую еловую шишку. Парковую зону оформили светодиодной бахромой.

Как объяснили altapress.ru в городской администрации, шишка является своеобразным символом уникального барнаульского бора, берущего свое начало у реки Оби и растянувшегося почти на 400 км.

Ранее в Барнауле была установлена ледяная скульптура «Спасибо врачам!».

Недавно у Барнаула появились новый герб и флаг. Их зарегистрировал Геральдический совет при президенте России. В частности, герб представляет собой изображение поля, где среди горных пород на зеленой земле стоит серебряная плавильная печь с двумя червлеными горнами с золотыми огнями.