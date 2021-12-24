Ракова заявила об отсутствии планов вводить новые ограничения в Москве

Власти Москвы не планируют вводить в городе новые ограничения из-за COVID-19 перед новогодними праздниками. Об этом 24 декабря заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, «Дельта»-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал минувшей осенью или летом.

«Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», — цитирует Ракову «РИА Новости».

Это, подчеркнула, заммэра, говорит о том, что сейчас нет никакой необходимости водить нерабочие дни в столице.

За минувшие сутки в Москве зафиксировали 3062 случаев корнавирусной инфекции. Всего с начала пандемии в России выявили 10 318 650 случаев коронавируса. Скончался 301 271 пациент, выздоровели 9 139 166 человек.

22 декабря мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что система здравоохранения российской столицы доказала способность к долгосрочному противостоянию пандемии. Он указал на то, что Москва справляется с пандемией лучше многих других городов мира.

Президент России Владимир Путин 23 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в стране коллективный иммунитет в РФ составляет 59,4%, однако необходим показатель в 80%. Он также выразил надежду на то, что этот показатель будет достигнут во II квартале 2022 года.

Власти России призывают граждан вакцинироваться для того, чтобы обезопасить здоровье и позаботиться о близких. Россиян прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Новость дополняется