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В Башкирии отменили карантин из-за птичьего гриппа

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В Благоварском районе Башкортостана отменено действие ограничительных мер, введенных в середине ноября из-за вспышки птичьего гриппа. Соответствующий указ главы республики Радия Хабирова опубликован в четверг, 23 декабря, на официальном портале правовой информации региона.

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«Признать утратившим силу указ главы Республики Башкортостан от 19 ноября 2021 года № УГ-675 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального района Благоварский район», — говорится в документе.

Отмечается, что карантин снят с двух заводов по производству и реализации уток, гусей, фазанов. Первый из них расположен в более чем 1 тыс. м восточнее села Языково, второй — почти в 300 м северо-восточнее деревни Домбровка. Также ограничительные меры отменены в отношении птицеводческой фермы индивидуального предпринимателя восточнее села Коб-Покровка.

Указ вступил в силу с момента его подписания, 20 декабря.

19 октября стало известно, что в Башкортостане уничтожили порядка 6 тыс. гусей и индеек в связи с распространением птичьего гриппа в регионе, территории были обеззаражены. Случай заражения домашней птицы был выявлен в Туймазинском районе.

Ранее около 350 мертвых птиц было найдено в Чишминском районе. Там был объявлен режим повышенной готовности до получения результатов лабораторных исследований.

До этого, 12 октября, в Туймазинском районе Башкортостана был введен режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением птичьего гриппа. Зараженных птиц изъяли и уничтожили в четырех селах. Местные жители проходят вакцинацию. На выездах и въездах в карантинные зоны установлены санитарные посты.

11 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о первом случае заражения человека птичьим гриппом в России с начала 2021 года.

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