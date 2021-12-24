Экс-подполковник СБУ заявил о наличии британских наемников на Украине

Специалисты из Великобритании принимают участие в строительстве военно-морской базы в Очакове на юге Украины. Охраняют их, а также самолеты и грузы бойцы британской частной военной компании (ЧВК). Соответствующее заявление сделал в пятницу, 24 декабря, бывший подполковник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Британцы, которые плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве, куда на авиабазу Кульбакино регулярно приходят борта из Альбиона», — приводит его слова «РИА Новости».

Он уточнил, что бойцы ЧВК базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве. Других подробностей Прозоров не привел.

21 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Донецкой области сейчас находится более 120 сотрудников американских ЧВК, которые занимаются подготовкой украинского спецназа. По его словам, ЧВК США готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины.

18 декабря глава минобороны Великобритании Бен Уоллес назвал маловероятной отправку войск на Украину НАТО, так как она не является членом альянса. Вместе с тем министр не уточнил, присоединится ли королевство к США в деле вооружения Украины.